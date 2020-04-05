‘Ücretsiz maske dağıtılsın’

Türkiye’de en çok vaka görülen iller arasında İzmir’in ikinci sırada yer aldığını belirten Aslan, “Hasta yakınlarına da öncelik verilmeli. Eldiven, maske, kolanya ve dezenfekten yardımı yapılmalı” dedi. Büyükşehir’in otobüs durakları, metro istasyonları, vapur iskelelerinde ücretsiz maske dağıtması önerisinde bulunan Aslan, “Fahiş fiyata hala maske satışı yapılıyor. Hem bunun önüne geçilmiş olur hem de vatandaşın sağlığı korunmuş olur” diye konuştu.