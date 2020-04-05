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    HaberlerEge Haberleri ‘Ücretsiz maske dağıtılsın’
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    05.04.2020 - 00:01 |

    ‘Ücretsiz maske dağıtılsın’

    Ege Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, koronavirüs tedavisi süren hasta yakınlarının ihtiyaçları için belediyelere çağrı yaptı.

    ‘Ücretsiz maske dağıtılsın’

    Türkiye’de en çok vaka görülen iller arasında İzmir’in ikinci sırada yer aldığını belirten Aslan, “Hasta yakınlarına da öncelik verilmeli. Eldiven, maske, kolanya ve dezenfekten yardımı yapılmalı” dedi. Büyükşehir’in otobüs durakları, metro istasyonları, vapur iskelelerinde ücretsiz maske dağıtması önerisinde bulunan Aslan, “Fahiş fiyata hala maske satışı yapılıyor. Hem bunun önüne geçilmiş olur hem de vatandaşın sağlığı korunmuş olur” diye konuştu.

    Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
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