Ücretsiz tiyatro

Sağlık çalışanları kurum kimlik kartını gişede göstererek biletini alabilecek. Başkan Dr. Mustafa İduğ, “Stresli iş ortamlarından uzaklaştıklarında keyifle zaman geçirmeye de ihtiyaçları olduğunu düşündük. İşte bu amaçla tiyatromuzun kapılarını ücretsiz olarak kendilerine açtık. Bekliyoruz. Oyunlarımızı mutlaka izlesinler” diye konuştu.