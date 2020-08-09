BİST1.0612.52EURO8.53-0.89USD7.290.87ALTIN477.15-0.48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ücretsiz tiyatro
    ABONE OL
    09.08.2020 - 00:01 |

    Ücretsiz tiyatro

    Bornova Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına BBŞT oyunlarını ücretsiz izleme imkanı sunuyor.

    Ücretsiz tiyatro

    Sağlık çalışanları kurum kimlik kartını gişede göstererek biletini alabilecek. Başkan Dr. Mustafa İduğ, “Stresli iş ortamlarından uzaklaştıklarında keyifle zaman geçirmeye de ihtiyaçları olduğunu düşündük. İşte bu amaçla tiyatromuzun kapılarını ücretsiz olarak kendilerine açtık. Bekliyoruz. Oyunlarımızı mutlaka izlesinler” diye konuştu.

    Pakistan muson yağışlarına teslim!Etkili olan şiddetli muson yağmurlarında 15 kişi hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TDK'ye göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster cevabı

    TDK'ye göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster cevabı

    Milyonlara güzel haber! Erken emeklilik...

    Milyonlara güzel haber! Erken emeklilik...

    Okullarda yeni dönem hazırlığı: Pandemi sınıfı!

    Okullarda yeni dönem hazırlığı: Pandemi sınıfı!

    8 Ağustos korona tablosu yayınlandı - Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?

    8 Ağustos korona tablosu yayınlandı - Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?

    Sıradaki Haber