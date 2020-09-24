Üçüncü kuşaklar geleneği yaşatıyor

Büyüklükleri 4 ile 37 metre arasında değişen motor ve yelken donanımlı ahşap tekneler, uzunluk ve özelliğine göre 6 ay ile 2 yılda tamamlanıyor. Babasının yanında küçük yaşlarda aldığı eğitimle 15 yıldır tarlasında ahşap tekne imalatı yapan Metin Tatar, “Ahşap teknelerin yanı sıra iç mobilyalarını da yapıyoruz” dedi. Tekne yaptıran Çetin Efe de, “Bozburun’da tarlalarda tekne yapımı görürsünüz. 50-60 yıldır bu böyledir” diye konuştu. l DHA