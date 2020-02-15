Uçuşlara destek için şehir fonu

Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “SunExpress’e antik Smyrna’yı korumak, gün yüzüne çıkarmak ve tanıtmak için vereceği destek için teşekkür ediyorum. 2020 yaz sezonunda İzmir’den doğrudan uçuşları artırmayı ve bu yıl ulaşım ağına Milano, Kıbrıs, Budapeşte, Üsküp ve Prag’ı dahil edecek olması son derece kıymetli” dedi. İzmir’den doğrudan uçuşları desteklemek amacıyla bir şehir fonu kurmayı planladıklarını vurgulayan Soyer, “Ön çalışmalarını başlattığımız bu fon umarım, İzmir’e daha çok doğrudan uçuş getirmemiz konusunda büyük rol oynayacak” diye konuştu.

‘Hızla çalışıyoruz’

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan da, “İzmir’den en fazla uluslararası sefer düzenleyen havayoluyuz. Merkezimiz Antalya’dan sonra İzmir’i ikinci evimiz olarak görüyor ve büyüme stratejimiz çerçevesinde uçuş ve destinasyon sayısını artırmak için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz” dedi.