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    HaberlerEge Haberleri Uçuşlara destek için şehir fonu
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    15.02.2020 - 00:11 |

    Uçuşlara destek için şehir fonu

    2012 yılında İzmir’i aktarma merkezi olarak konumlandıran ve İzmir operasyonlarına başladığı günden bu yana büyümeye ve Ege turizmine katkıda bulunmaya devam eden SunExpress’in Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ve şirket yetkililerinden oluşan heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti, yeni işbirliği olasılıklarını görüştü.

    Uçuşlara destek için şehir fonu

    Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “SunExpress’e antik Smyrna’yı korumak, gün yüzüne çıkarmak ve tanıtmak için vereceği destek için teşekkür ediyorum. 2020 yaz sezonunda İzmir’den doğrudan uçuşları artırmayı ve bu yıl ulaşım ağına Milano, Kıbrıs, Budapeşte, Üsküp ve Prag’ı dahil edecek olması son derece kıymetli” dedi. İzmir’den doğrudan uçuşları desteklemek amacıyla bir şehir fonu kurmayı planladıklarını vurgulayan Soyer, “Ön çalışmalarını başlattığımız bu fon umarım, İzmir’e daha çok doğrudan uçuş getirmemiz konusunda büyük rol oynayacak” diye konuştu.

    ‘Hızla çalışıyoruz’

    SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan da, “İzmir’den en fazla uluslararası sefer düzenleyen havayoluyuz. Merkezimiz Antalya’dan sonra İzmir’i ikinci evimiz olarak görüyor ve büyüme stratejimiz çerçevesinde uçuş ve destinasyon sayısını artırmak için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz” dedi.

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