Ucuz malzeme öldürüyor

Ege Yıldız Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu, Elazığ depreminin Türkiye’ye ders verdiğini söyledi. Önce Akhisar’ın 5.4’le ardından Elazığ’ın 6.8’le sarsıldığını belirten Zorlu, “Türkiye’nin deprem gerçeği bize, doğru plan, proje ve imalat yapmamız, binalarda kaliteli malzeme kullanmamız gerektiğini söylüyor. Küçük fiyat farklarına tamah edip malzeme kalitesine özen göstermezsek felaketin boyutu büyüyor” dedi. Zorlu, binaların zemini çürük olan alanlara inşa edilmesi, yanlış planlama ve düşük malzeme kalitesi yüzünden deprem facialarının yaşandığını vurguladı.

‘Zemin etüdü önemli’

İnşaatlarda kullanılacak tüm malzeme kalemlerinin önemli olduğuna dikkat çeken, hatta bazılarının beton ve demir kadar önem arz ettiğini ifade eden Zorlu, şöyle konuştu: “İçten içe sızdıran bir su tesisatı, binanın kirişlerini çürütebilir. Sarsıntıda patlayan bir doğalgaz borusu, yangına neden olabilir. Elazığ’da bunu yaşadık. Elektrik kaçağı ve su borularının patlaması da depremin etkilerini artırır. Zemin etüdü iyi yapılmış alanlara, kaliteli malzemelerle bina inşa etmeliyiz.”