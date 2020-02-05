BİST122.1360EURO6,610,02USD5,980,08ALTIN300,030,34
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ucuz malzeme öldürüyor
    ABONE OL
    05.02.2020 - 07:00 |

    Ucuz malzeme öldürüyor

    Ege Yıldız Başkanı Zorlu, depremde dayanıklı bina kadar malzemelerin kalitesinin de önemli olduğunu belirtti, “Sızdıran su borusu, betonu ve demiri çürütür. Patlayan doğalgaz borusu da yangın çıkarır. Bu olay, Elazığ’da yaşandı” dedi

    Ucuz malzeme öldürüyor

    Ege Yıldız Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu, Elazığ depreminin Türkiye’ye ders verdiğini söyledi. Önce Akhisar’ın 5.4’le ardından Elazığ’ın 6.8’le sarsıldığını belirten Zorlu, “Türkiye’nin deprem gerçeği bize, doğru plan, proje ve imalat yapmamız, binalarda kaliteli malzeme kullanmamız gerektiğini söylüyor. Küçük fiyat farklarına tamah edip malzeme kalitesine özen göstermezsek felaketin boyutu büyüyor” dedi. Zorlu, binaların zemini çürük olan alanlara inşa edilmesi, yanlış planlama ve düşük malzeme kalitesi yüzünden deprem facialarının yaşandığını vurguladı.

    ‘Zemin etüdü önemli’

    İnşaatlarda kullanılacak tüm malzeme kalemlerinin önemli olduğuna dikkat çeken, hatta bazılarının beton ve demir kadar önem arz ettiğini ifade eden Zorlu, şöyle konuştu: “İçten içe sızdıran bir su tesisatı, binanın kirişlerini çürütebilir. Sarsıntıda patlayan bir doğalgaz borusu, yangına neden olabilir. Elazığ’da bunu yaşadık. Elektrik kaçağı ve su borularının patlaması da depremin etkilerini artırır. Zemin etüdü iyi yapılmış alanlara, kaliteli malzemelerle bina inşa etmeliyiz.”

    Milliyet'te Gündem (5 Şubat 2020)İşte Türkiye ve dünyada gündemin öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için
    Kedilere vahşice tekme kameradaANTALYA'nın Manavgat ilçesinde marketin önünde görevliyle konuşan bir kişi, hemen yanında kendi halinde duran 2 kediye vahşice tekme attı. Kedilerin can havliyle kaçıştığı olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

    Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

    Kına gecesinde dikkat çeken detay

    Kına gecesinde dikkat çeken detay

    Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

    Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

    İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

    İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

    Sıradaki Haber