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    24.09.2020 - 00:03 |

    UGTF’den kınama

    UGTF’den kınama

    Uluslararası Gazeteci ve Televizyoncular Federasyonu (UGTF) Genel Başkanı Ahmet Tubcel ve Yönetim Kurulu üyeleri Tahsin Güzel, Harun Aygün, Hasan Çölmekçi, Sedat Yazıcıoğlu, Yunus Karakaya, Yılmaz Yurtsever, Bülent Korkmaz, Yunan gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı hakarete sesiz kalmadı, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’yi ziyaret ederek, tepkilerini dile getirdi. Sürekli, “Öncelikle böyle önemli bir konuda gösterdiğiniz tepkiyi saygı ile karşılıyor ve teşekkür ediyorum. Bizler de Yunanlı gazeteciyi kınıyoruz” diye konuştu.

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