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    HaberlerEge Haberleri Ulubey Kanyonu’na 40 bin ziyaretçi
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    16.07.2020 - 00:01 |

    Ulubey Kanyonu’na 40 bin ziyaretçi

    Dünyanın en uzun ikinci kanyonu olarak bilinen Uşak’taki “Ulubey Kanyonu”, koronavirüs salgını sonrası yeniden ziyarete açıldı.

    Ulubey Kanyonu’na 40 bin ziyaretçi

    Büyük Menderes grabeninin çökmesiyle oluşan kanyonda derinlik yer yer 140 ila 170 metreye ulaşırken, zemininden de Banaz Çayı ve Dokusele Deresi geçiyor. ABD’deki Büyük Kanyon’dan sonra 77 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun ikinci kanyonu olan Ulubey Kanyonu, 100 ila 500 metre arasındaki genişliğiyle bünyesinde başta antik dönem olmak üzere Selçuklu ve Osmanlı’dan birçok yapıyı barındırıyor. Kanyonda 2015 yılından bu yana yaklaşık 600 bin yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını aktaran Ulubey Kaymakamı Onur Özaydın, “Geçen yıl yaklaşık 70-80 bin ziyaretçimiz oldu. Temmuz ve ağustos aylarında rakamın 30-40 binlere çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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