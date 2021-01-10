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    HaberlerEge Haberleri Ulucak’ta çifte sevinç
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    10.01.2021 - 00:03 |

    Ulucak’ta çifte sevinç

    Altyapı çalışmalarının yoğunlaştığı Kemalpaşa’nın Ulucak Mahallesi’nde doğalgaz altyapısı büyük ölçüde tamamlandı, evlere gaz verilmeye başlandı.

    Ulucak’ta çifte sevinç

    Mahallede, yıllardır süren ulaşım problemi de Evka3-Ulucak Eshot seferlerinin 31 Aralık itibariyle başlamasıyla giderildi. Ulucak’a tarihinin en büyük yatırımlarının yapıldığının altını çizen Başkan Rıdvan Karakayalı, “Yatırımlar bunlarla sınırlı kalmayacak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulucak’a 80 milyon lira yatırım yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile görüştük, inşallah metro çalışmaları da 2023 yılında başlıyor” dedi.

    Başkan Karakayalı, “Ulucak tamam sırada Kızılca, Bağyurdu ve Armutlu var. Kemalpaşa’da her şey çok güzel olacak” diye konuştu. İzmir Gaz Genel Müdür Yardımcısı Zülküf Turhan da, “Ulucak’ta toplam 37 kilometre boru hattı döşendi. Bu yatırımla 3951 daireye doğalgaz ulaştı” şeklinde konuştu.

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