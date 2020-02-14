Ulusal Veteranlar Masterler’dan Yılmaz Vural’a ziyaret

Yeşil siyahlıların antrenmanına giden masterler yöneticileri, Akigo’nun yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural ile bir araya gelerek başarı diledi. Masterler Başkanı Uğur Eren, Başkan Yardımcısı İlkay Girgin, Genel Sekreter Türkay Başaran, Disiplin Kurulu Başkanı Ümit Sak ve Onur Üyesi efsane futbolcu “Kral” lakaplı Yunus Altun’dan oluşan ekip, Yılmaz Vural’a spora destekleri adına plaket verdi. Başkan Yardımcısı İlkay Girgin, “Ege’nin güzide takımı Akhisarspor’a ve ülkemizin en deneyimli teknik direktörlerinden olan Yılmaz Vural’a Süper Lig yolunda başarılar dileriz. Onların başarıları ile gururlanmaya devam edeceğiz” dedi.

Başarı dilediler



TFF’nin disiplin kurulunu örnek alarak Masterlar’a uyarladıklarını belirten Masterler Ege Bölge Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Ümit Sak, “Bizler futbolun içinden gelen isimler olarak TFF’yi kendimize örnek alarak adımlar atıyoruz. Akhisarspor’un da yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural’ı ve yeşil siyahlıları liderlik yolunda gönülden destekliyoruz” dedi. Genel Sekreter Türkay Başaran gençlere Masterlar’ın kapısını açtıklarını belirterek, “Gelecekte bizlerle yürümek isteyen ve futbola olan aşkını sürdürmek isteyen herkese kucak açacağız” dedi. Masterlar’ın tesislere yaptığı ziyarette Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut da bulundu. Başkan Karabulut ve Teknik Direktör Yılmaz Vural, Masterlar’a ziyaretleri için teşekkür etti.



