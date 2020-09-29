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    29.09.2020 - 00:08 |

    Uluslararası ilk program

    Ege ile Azerbaycan Devlet Tarım üniversiteleri arasında ziraat mühendisliği alanında, çift diploma eğitim protokolü imzalandı.

    Uluslararası ilk program

    Ege Üniversitesi, Azerbaycan’a bilimsel desteğini sürdürüyor. Kovid-19 sürecinde Azerbaycanlı doktorlara eğitim veren Ege, şimdi de Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi ile ziraat mühendisliği alanında ‘Uluslararası Çift Diploma Eğitim Programı’nı hayata geçirdi. Türkiye’de ilk uluslararası ziraat mühendisliği eğitim programı protokolü imzalandı.

    Eş zamanlı

    Protokolle ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Uluslararası platformda öncü nitelikte olacak bu protokol, EÜ Ziraat Fakültesi eğitim-öğretim programlarına eşdeğer ve eş zamanlı olarak yürütülecek.

    Fakülte bünyesinde görevlendirilen öğretim üyesi ve elemanları, Azerbaycan’da verilecek eğitime katılacak ve  fiziki altyapı ve sosyoekonomik imkânlardan yararlanacak. 4. yıl eğitimleri için Azerbaycan’dan gelecek öğrenciler de üniversitemiz bünyesindeki tüm imkânlardan  yararlanabilecek” dedi.

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