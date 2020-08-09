09.08.2020 - 00:02 |
Uluslararası ortak ağını genişletiyor
Uşak Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanan, 2020 dönemi Erasmus+Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği-Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Uluslararası Kredi Hareketliliği-ICM) projesi, Türkiye Ulusal Ajansı’nın değerlendirmesi sonucunda hibelendirilmeye hak kazandı.
Proje kapsamında, 2023 yılı ortalarına kadar öngörülen sürede Tunus, Şili, Butan, Gürcistan, Kosova ve İran’ın da içinde bulunduğu ülkelerin saygın üniversiteleriyle çeşitli disiplinlerde, hem öğrenci öğrenim ve staj hareketliliğini hem de personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği yapılacak. Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Üniversitemiz, uluslararasılaşmada yakaladığı ivmeyi devam ettirecek” dedi.