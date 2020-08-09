Uluslararası ortak ağını genişletiyor

Proje kapsamında, 2023 yılı ortalarına kadar öngörülen sürede Tunus, Şili, Butan, Gürcistan, Kosova ve İran’ın da içinde bulunduğu ülkelerin saygın üniversiteleriyle çeşitli disiplinlerde, hem öğrenci öğrenim ve staj hareketliliğini hem de personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği yapılacak. Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Üniversitemiz, uluslararasılaşmada yakaladığı ivmeyi devam ettirecek” dedi.