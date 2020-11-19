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    HaberlerEge Haberleri Umut’u unutmayacağız!
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    19.11.2020 - 00:02 |

    Umut’u unutmayacağız!

    Umut’u unutmayacağız!

    İzmir’deki depremde Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif’in, aynı felakette hayatını kaybeden 7 yaşındaki ağabeyi  Umut’un adı, şehirdeki bir okulun anasınıfında yaşayacak. Anne Seher ile baba Oğuz Perinçek’e ulaşıp Umut için bir özgeçmiş hazırlamalarını isteyen okul yöneticileri, yazıyı “Umut Perinçek” ana sınıfının kapısına astı. Umut’a ait imzayla noktalanan özgeçmişte şu ifadeler yer aldı:

    “30 Ekim’de gerçekleşen depremde başka çocukların yüzlerini güldürebilmek, başka insanlara yardım etmek, başka insanların kalbine umut olmak için başka diyarlara gitmem gerekti. Ama ben sizinleyim, sizin her gülüşünüzde, her mutluluğunuzdayım. Çünkü ben Umut’um. Her zaman her yerde umut vardır. Sevgilerimle, hoşça kalın arkadaşlar.” l AA

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