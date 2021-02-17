UNESCO ofisi açılıyor

Çevrim içi toplantıda Başkan Soyer, “Kemeraltı esnafı için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Sizin güçlenmeniz için e-Kemeraltı gibi yeni kanallar açacağız. Havra Sokağı’ndaki esnafımıza yönelik bir eğitim programımız da olacak” dedi.



Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, Havra Sokağı’nda yaptıkları çalışmalar ve Kemeraltı esnafına can suyu olacak e-Kemeraltı projesine verdiği destek nedeniyle Başkan Soyer’e teşekkür etti. TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler ise tarihi çarşıda oluşturulacak 10 kişilik bir ekiple önümüzdeki ay açılacak UNESCO ofisinde alan yönetimi planı hazırlama sürecinin de başlayacağını açıkladı.



Öğrencilere 125 liralık destek kartı



İzmir Büyükşehir, YKS’ye hazırlanan ihtiyaç sahibi gençlerin kaynak kitaplara erişimini sağlamak üzere İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Odası işbirliğiyle “Kitap Kart” projesini hayata geçirdi. Gençlerin soru bankası, konu anlatımlı kitapları ya da yaprak testlerini anlaşmalı kırtasiyelerden alabilmeleri için 125 liralık destek kartı verilecek. Başvurular bizizmir.com üzerinden gerçekleştiriliyor.