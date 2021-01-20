UNESCO OFİSİ KURULUYOR

Çevrimiçi olarak düzenlenen yılın ilk toplantısında, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne kabul edilen Tarihi Çarşı ve çevresinin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesi için yürütülecek çalışmalar ele alındı. TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, UNESCO İletişim ve Koordinasyon Ofisi’nin şubat ayı içinde Basmane’de açılacağını açıkladı. Başkan Tunç Soyer, “Şubat ayı sonunda madem UNESCO sürecini başlatmış olacağız, hepimizin aklında bu hikaye net, oturmuş olmalı” dedi.

İlk 15 günde yardım yağdı

İzmir Büyükşehir, yeni yılda selzede 255 yurttaşa ve yangın mağduru 20 kişiye nakdi destek kararı aldı, yılın ilk 15 gününde 26 bin 936 gıda ve 27 bin 311 hijyen paketi dağıttı. Acil ihtiyaç sahibi 21 vatandaşa ise 38 bin 500 liralık nakdi destek verildi. Aşevi tarafından 51 bin 665 kişilik sıcak yemek, 4 bin 660 kişilik kumanya, bin kişilik pide, 3 bin 955 kişilik kahvaltılık üretilerek dağıtımı yapıldı. Giyim otobüsü ile de Kiraz’a toplam bin 548 parça giysi ulaştırıldı. Konukevlerinde 79 evsiz yurttaş misafir edildi.