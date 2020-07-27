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    HaberlerEge Haberleri Üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık
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    27.07.2020 - 00:03 |

    Üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık

    Üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık

    Yaşar Üniversitesi, Tercih Danışma Günleri düzenleyecek. Üniversite sınavının açıklanacağı 28 Temmuz’da başlayacak olan danışma günlerinde adaylar, Kurban Bayramı hariç, kampüs alanında ya da çevrimiçi platformda puanlar, bölümler, programlar ve tercihler hakkında bilgi sahibi olabilecek. Adaylar, Selçuk Yaşar Kampüsü’ne gelip yüz yüze görüşme için web sitesi üzerinden randevu alabilecek. Üniversite adayı öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Tercihinizi yaparken ve üniversiteleri araştırırken akademik kadroları, bölümleri, ders içeriklerini, akademik yayınlarını, çeşitli kurumlarla olan proje çalışmalarını, sanayi işbirliği süreçlerini, çift ana dal ve yan ana dal imkanlarını, Erasmus ve diğer yurtdışı değişim programları gibi akademik imkanlar çok iyi değerlendirilmeli. Ayrıca yaşamak istediğiniz kentin size sunacağı sosyal ve kültürel olanakları da iyi araştırmalı” diye konuştu.

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