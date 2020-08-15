Üniversite sanayi işbirliğine destek

EBİLTEM-TTO Müdürü Prof. Dr. Şenay Şanlıer de, “Üniversitemiz bu destekle, Teknopark ve EBİLTEM-TTO işbirliği üzerinden bölgedeki teknoloji tabanlı girişimcilerin ticarileşme faaliyetlerine katkı koymayı sürdürecek” diye konuştu.

Stratejik ürün kenevir

Öte yandan, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Kendir Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Koçak ve beraberindeki heyeti ağırlayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, son yıllarda stratejik bir tarım ürünü olarak ülke gündeminde yer alan kenevir üretiminin yaygınlaştırılması konusunda konuda üniversite olarak proje bazlı önemli çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.