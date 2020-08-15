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    HaberlerEge Haberleri Üniversite sanayi işbirliğine destek
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    15.08.2020 - 00:04 |

    Üniversite sanayi işbirliğine destek

    Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi (EBİLTEM-TTO) ve Ege Teknopark, TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG) kapsamında, 1. aşama faaliyetlerini  gerçekleştirmek için hazırladığı proje ile uygulayıcı kuruluş arasında desteklenmeye değer görülen 34 proje arasında yer aldı.

    Üniversite sanayi işbirliğine destek

    EBİLTEM-TTO Müdürü Prof. Dr. Şenay Şanlıer de, “Üniversitemiz bu destekle, Teknopark ve EBİLTEM-TTO işbirliği üzerinden bölgedeki teknoloji tabanlı girişimcilerin ticarileşme faaliyetlerine katkı koymayı sürdürecek” diye konuştu.

    Stratejik ürün kenevir

    Öte yandan, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Kendir Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Koçak ve beraberindeki heyeti ağırlayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, son yıllarda stratejik bir tarım ürünü olarak ülke gündeminde yer alan kenevir üretiminin yaygınlaştırılması konusunda konuda üniversite olarak proje bazlı önemli çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

     

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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