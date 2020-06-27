BİST114.6680.46EURO7.700.13USD6.850.00ALTIN390.190.36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Üniversiteden ahşap sektörüne katkı...
    ABONE OL
    27.06.2020 - 00:01 |

    Üniversiteden ahşap sektörüne katkı...

    Üniversiteden ahşap sektörüne katkı...

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) yürüttüğü projelerle ürettiği katma değeri, bölge ve ülke ekonomisine kazandırmayı hedefliyor. Bu kapsamda “Ahşap Masif Panel Üretiminde Kullanılan Elementler İçin Otomatik Renk Sınıflandırılma ve Kalite Kontrol Sistemi” projesini hayata geçiren Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Barış Ethem Süzek’in “TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı” kapsamındaki “Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)” projesi, masif ahşap panel sektörüne katkı sağlamayı amaçlıyor. Süzek, “Masif panel üretim hattında elementlerin kalitelerine/renklerine göre elle tasnif edildiğini gözledim. Bu işlevin görüntü isleme teknikleri ve bir makine ile otomatik olarak yapılabileceğini kurguladım” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şanlıurfa'da 72 eve corona virüs karantinası

    Şanlıurfa'da 72 eve corona virüs karantinası

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

    Adana'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

    Adana'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

    Sıradaki Haber