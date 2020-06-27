Üniversiteden ahşap sektörüne katkı...

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) yürüttüğü projelerle ürettiği katma değeri, bölge ve ülke ekonomisine kazandırmayı hedefliyor. Bu kapsamda “Ahşap Masif Panel Üretiminde Kullanılan Elementler İçin Otomatik Renk Sınıflandırılma ve Kalite Kontrol Sistemi” projesini hayata geçiren Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Barış Ethem Süzek’in “TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı” kapsamındaki “Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)” projesi, masif ahşap panel sektörüne katkı sağlamayı amaçlıyor. Süzek, “Masif panel üretim hattında elementlerin kalitelerine/renklerine göre elle tasnif edildiğini gözledim. Bu işlevin görüntü isleme teknikleri ve bir makine ile otomatik olarak yapılabileceğini kurguladım” dedi.