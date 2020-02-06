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    HaberlerEge Haberleri ‘Üniversitenin alanı artmalı’
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    06.02.2020 - 01:40 |

    ‘Üniversitenin alanı artmalı’

    Karabağlar Belediye Meclisi’nin şubat ayı toplantısı, Başkan Muhittin Selvitopu yönetiminde yapıldı.

    ‘Üniversitenin alanı artmalı’

     Kibar Pazaryeri, Tahsin Yazıcı Kültür Merkezi, Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Kültür Sanat Merkezi, Marangozluk Çıraklık Eğitim Merkezi, Limontepe Semt Merkezi, park düzenlemeleri gibi çalışmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. İlçenin geleceği için Demokrasi Üniversitesi’ne daha fazla alan ayrılması gerektiğini vurgulan Selvitopu, “Üniversiteye ayrılan 38 hektar yeterli değil” dedi.

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