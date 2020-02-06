06.02.2020 - 01:40 |
‘Üniversitenin alanı artmalı’
Karabağlar Belediye Meclisi’nin şubat ayı toplantısı, Başkan Muhittin Selvitopu yönetiminde yapıldı.
Kibar Pazaryeri, Tahsin Yazıcı Kültür Merkezi, Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Kültür Sanat Merkezi, Marangozluk Çıraklık Eğitim Merkezi, Limontepe Semt Merkezi, park düzenlemeleri gibi çalışmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. İlçenin geleceği için Demokrasi Üniversitesi’ne daha fazla alan ayrılması gerektiğini vurgulan Selvitopu, “Üniversiteye ayrılan 38 hektar yeterli değil” dedi.
Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktıAvrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.