‘Üniversitenin alanı artmalı’

Kibar Pazaryeri, Tahsin Yazıcı Kültür Merkezi, Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Kültür Sanat Merkezi, Marangozluk Çıraklık Eğitim Merkezi, Limontepe Semt Merkezi, park düzenlemeleri gibi çalışmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. İlçenin geleceği için Demokrasi Üniversitesi’ne daha fazla alan ayrılması gerektiğini vurgulan Selvitopu, “Üniversiteye ayrılan 38 hektar yeterli değil” dedi.