Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde; Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen ‘Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi’ başlıklı uluslararası konferans, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla DEÜ Sabancı Kültür Sarayı’nda başladı. Üç gün boyunca devam edecek etkinlikte, başta göç olgusu olmak üzere sığınmacıların, mültecilerin ve yasal koruma altında bulunanların sorunları ele alınıyor.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Son Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, milletvekilleri, bürokratlar, DEÜ mensupları ve bilim insanlarının katıldığı programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Her yıl milyonlarca insanın savaşlar, iç çatışmalar, istikrarsızlık, kıtlık, terör ve yoksulluk gibi nedenlerle evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:











Gönüllü geri dönüş



“Göçmenlerin güvenli yaşam hayalleri, kendilerini ölüme itenler tarafından Ege’nin sularına gömüldü. Aylan bebek başta olmak üzere Ege’de yaşanan insanlık dramlarını hiçbirimiz unutmadık, unutamayız. Mazlumların botlarının nasıl kasten batırıldığını gayet iyi hatırlıyoruz. 2020 yılında Ege’de 9 bine yakın geri itme vakası yaşandı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği rakamlarına göre; 2020 yılında, 1 milyon 440 bin mülteciden sadece 39 bin 500’ü 25 bir batı ülkesine yerleşti. Halbuki Türkiye, sayıları 4 milyonu bulan sığınmacıya tek başına ev sahipliği yapıyor. Biz kapılarımızı açıp ekmeğimizi paylaştık. Suriye’nin kuzeyindeki terörden temizlediğimiz bölgeye, şimdiye kadar ülkemizden 420 bin sığınmacı geri döndü. Güvenli ortam iyileştikçe Türkiye’deki Suriyelilerin gönüllü olarak ülkelerine geri dönüşleri hızlanıyor.”



Uluslar çözüm üretmeli



Göç sorununun çözümünde uluslararası camianın daha fazla inisiyatif alması gerektiğine işaret eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da, “Bilim dünyası olarak uluslararası toplumdan ortak çözümler bulmasını ve duyarlı davranmasını bekliyoruz. Sığınmacıların veya mültecilerin sorunları sadece bir ülkenin değil uluslararası toplumun bir sorunu olduğunu düşünüyoruz. Gittiği ülkeye dilini, dinini, yaşayışını ve kültürünü götüren insanların uyum sürecinde desteklenmesi gerektiğini öngörüyoruz. Ülkemiz bu konuda başarılı adımlar attı ve geçici koruma altındaki sığınmacılara insani yardımlarını yaptı. Umudumuz bu gayretin desteklenmesi; insan hak ve hürriyetlerinin küresel ölçekte korunması” dedi.



DEÜ Devlet Konservatuvarı Orkestrası ve Korosu’nun birbirinden özel üç eseri çalıp seslendirdiği açılış töreninde, ‘Göç ve Suriye-Bir Kronoloji’ isimli film gösterimi yapıldı. Törenin sonunda Rektör Hotar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı Öğr. Üy. Doç. Vedat Kacar’ın ‘16.yy Türk Çini Sanatının Etkileriyle Günümüze Yansıtılan Geleneksel Çizgide Çağdaş Söylem’ isimli eserini takdim etti.