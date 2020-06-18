18.06.2020 - 00:01 |
‘Unutturmayacağız’
99 yıl önce Yunan işgali sırasında katledilen 83 Türk’ün mezarı, Çivril ilçesinin Cabar Mahallesi’nde tespit edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çivril Belediyesi ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen Çivril ve Yöresi Milli Mücadele Programı’nın ardından yeri açıklanan mezar alanı; Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı ve PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok ve Prof. Dr. Yusuf Kılıç tarafından ziyaret edildi.
Milli Mücadele döneminde Denizli’nin çok önemli olaylara tanıklık ettiğini dile getiren Tok, “Çivril, Güney ve Buldan havzası işgalinde Yunan zulmü ve katliamlarının en büyükleri Direbolu ve Cabar köylerinde yaşandı” dedi. Otaklı da, Büyükşehir’in her zaman tarihe sahip çıktığını belirtti, yapılan zulmü unutturmayacaklarını söyledi.