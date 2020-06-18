‘Unutturmayacağız’

Milli Mücadele döneminde Denizli’nin çok önemli olaylara tanıklık ettiğini dile getiren Tok, “Çivril, Güney ve Buldan havzası işgalinde Yunan zulmü ve katliamlarının en büyükleri Direbolu ve Cabar köylerinde yaşandı” dedi. Otaklı da, Büyükşehir’in her zaman tarihe sahip çıktığını belirtti, yapılan zulmü unutturmayacaklarını söyledi.