‘Üretici desteklenmeli’

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Sancaklı köyünde eğitimlerini tamamlayan 30 üreticiye 120 arılı, 30 arısız kovan ve malzeme dağıttı. Karşıyaka Belediyesi’nin açtığı kursa katılarak eğimlerini tamamlayan ve arıcılık yapmaya başlayacak Sancaklı Köyü’ndeki 30 üretici, sertifikalarını aldı. egedesonsoz.com’un haberine göre, üreticilere 120 arılı kovan, 60 arısız kovan ile arıcılık malzemesi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biz çiftçimizi üretemez hale getiren küresel şirketlerin ve bu anlayışa hizmet eden ithalatçı politikaların terk edilmesi gerektiğini söylüyoruz” dedi. Üreticiyi desteklemekten vazgeçmeyeceklerini kaydeden Soyer, “2 bin 203 üreticimize, 9 bin 890 adet kovan ve arı malzemeleri dağıttık” vurgusunu yaptı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da, köylerin önemine değindi, “Buralarda hem daha refah içerisinde bir yaşamın aynı zamanda kendi doğal özelliklerini koruyarak yapılacak tarımın desteklenmesi anlamında pek çok çabamız, çalışmamız olacak.” dedi.

Kooperatif müjdesi

Salgın sürecinde twitter’dan ‘Başkanın Günlüğü’ paylaşımlarıyla dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kooperatiflere destek olacaklarını söyledi. İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nun 90. toplantısını yaptıklarını belirten Soyer, “Kooperatif ve tarım önderlerinin çok faydalandığımız önerilerini dinledik. Kooperatifleri desteklemeye devam edeceğiz. Köy-Koop bünyesindeki 104 kooperatife de büyük küçük demeden destek vereceğiz. Tohum serperken söylenen ‘Kurda, kuşa, aşa’ sözünü aklımızdan çıkarmayacağız” dedi.