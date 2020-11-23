Üretici kadınlar destek bekliyor

Milas’ta 7 kadının bir araya gelerek kurduğu S.S. Milas Anatolie Kooperatifi yöneticileri, Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MİTSO) ziyaret etti, hedeflerini anlattı. Öncelikle bir alan çalışması yaparak Milas’ta hangi mahallede hangi kadının ne üretmekte olduğunu belirleyecek ürünlerin pazarlamasına katkıda bulunmak

olduğunu söyleyen Kooperatif Başkanı Zeynep Çınar, “Amacımız, onların ürünlerini kooperatifimiz aracılığıyla en iyi şekilde pazarlayabilmek ve böylece üretici kadınlarımıza destek olmak” diye konuştu.



Proje hazırlanıyor



Milas’ta zeytin ve zeytinyağı üretiminin çok büyük önem taşıdığını da vurgulayan Çınar, kooperatif yönetimi olarak Akhisar’a giderek bazı zeytin ve zeytinyağı üretim tesislerinde incelemelerde bulunduklarını anlattı, “Biz de kentte sofralık zeytin üretiminde bir eksiklik olduğunu gördük. Öncelikle bir sofralık zeytin işleme tesisi kurmak istiyoruz. GEKA’dan da proje desteği alabilmek için bir proje hazırlıyoruz. Bu konuda MİTSO’dan da destek bekliyoruz” dedi.



MİTSO’dan söz



Çınar, kooperatifin çalışmalarını tanıtabilmek ve üretim aşamasına geldiklerinde ürünlerini internet ortamında pazarlayabilmek için bir de web sitesi hazırlığında olduklarını sözlerine ekledi. MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de, “Başlattığınız bu örnek girişim nedeniyle sizleri kutlarım. Kooperatifiniz, odamızın da üyesi. Bu nedenle sizleri desteklemek bizim görevimiz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.



İhaleye katılımı engellemiyor...

T.C. Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığı, Kovid-19 salgını veya başka bir nedenle ertelenmiş veya taksite bağlanmış borçların, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece ihalelere katılımına engel sayılmayacağını açıkladı. Sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, kesenek, kurum karşılığı ile bunların kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmeyeceği bildirildi.