Üretici köylü pazarı müjdesi

Menemen’de arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve bal üretiminin daha verimli bir şekilde yapılması amacıyla düzenlenen ‘Arı Yetiştiriciliği Sertifika Programı’nı bitirenler sertifikalarını törenle aldı.

Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürü Üzeyir Karaca tarafından verilen eğitimlerde başarılı olan 61 kursiyere sertifikaları verildi. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Ege Bölgesi’nin arıcılık bakımından çok önemli bir bölge olduğuna vurgu yaptı.

Aracısız satış

Köylünün kalkınmasının ve üretimin çok önemli olduğunu belirten Aksoy, “Türkiye bir tarım ülkesi, Menemen de bir tarım kentidir. Bugüne kadar bu konuda önemli adımlar atılmadı, atılamadı. Ama bugün tarımı ayaklarının üzerine dikmemiz gerektiğinin farkında ve bilincinde olarak çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz” dedi.

İlçede arıcılık konusunda en bilgili isimlerden biri olan Tarımsal Hizmetler Müdürü Üzeyir Karaca’ya teşekkür eden Aksoy, bir de müjde verdi. Üretici köylü pazarının yakında açılacağını belirten Başkan Aksoy, “Merdivenli pazaryerimizi bedelsiz olarak köylümüze veriyoruz. Üreticimiz neyi ürettiyse getirip burada onu satacak. Köylümüz ürünlerini aracısız olarak vatandaşlarla buluşturabilecek” diye konuştu.

Ürünlerin, belediyeye herhangi bir bedel ödenmeden satılabileceğini kaydeden Aksoy, “Tek amacımız var; köylünün ayağa kalkması. Köylümüzün ekonomisini daha iyi noktaya getirmek” diye konuştu.

‘Hedef, 300 ton’

Tarımsal Hizmetler Müdürü Üzeyir Karaca da Menemen’de şu anda 90 üretici olduğunu belirtti, “Bunu 3 yılda 300 üreticiye çıkarmayı planlıyoruz. 9 bin olan kovan sayımızı 30 bine çıkaracağız. 80 ton olan yıllık bal üretimimizi ise 300 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Polen, arı sütü ve propolis üretimini de artırmak istiyoruz. Bal dolum tesisleri ve arı ürünleri işleme tesislerini önümüzdeki yıldan itibaren Alaniçi, Bozalan ve Göktepe köylerimizde kuracağız” dedi.