Üreticiye destek tam gaz sürüyor

Bunun yanı sıra; koyunların ilkbahar ve sonbahar döneminde dış parazitler yönünden ilaçlanmasını sağlayan otomatik koyun yıkama makineleri alarak üreticilerin hizmetine sunan belediye, şehirdeki bitkisel üretimi desteklemek, geliştirmek ve verimi artırmak amacıyla yüzde 50 hibe destekli, 616 üreticiye, 7 bin 500 dekarda ekilmek üzere 35 bin 250 kilogram süt otu dağıtımı da gerçekleştirdi.



Girdi azalacak



Büyükşehir Belediyesi ayrıca çalı parçalama makinesi alarak kırsal mahallelerdeki üreticilerin hizmetine sundu. Başkan Yücel Yılmaz, “Herkesin derdine ortak olan bir liderin yanında canla başla çalışıyoruz. Üreticilerinin girdi maliyetlerini düşürmeyi hedefliyoruz. Meraları temizleyerek daha verimli olmasını sağlayacak ve hayvanların buralardan daha fazla yararlanmasının önünü açacağız” dedi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da, “Dağıtılan damızlık koçlar sayesinde çiftçilerimizin geliri artacak” diye konuştu.