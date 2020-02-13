Üretilenler yetip artıyor

Balıkesir’in Pürsünler Mahallesi halkı, hem kendi ürünlerini tüketiyor hem de pazarda satış yapıyor.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Pürsünler Mahallesi’nde, hemen hemen tüm evlerin bahçelerinde bulunan seralarda yaz kış sebze üretiliyor. Geçimlerini 30 yıldır bu şekilde sağlayan mahalle sakinleri, yaklaşık 250 serada üretim yapıyor. Ayrıca, her cumartesi kurulan pazarda da satıyor. 345 kişinin her birinin seracılık yaptığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “11 bin metrekarelik bir pazar alanımız var. Bu pazarda koridor şeklinde seracılara ürünlerini satabilmeleri için yer ayırdık” diye konuştu. Mahalle muhtarı Mustafa Tekel ise, “Nüfusun çoğu emekli ama bu bizim alışkanlığımız” dedi. l AA