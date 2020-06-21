Üretim varsa kriz yok!

Kırsal kalkınma ve tarımsal üretime destek için çalışmlarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sera naylonu ile propolis tuzağı dağıtımlarının ardından, Savaştepe’de 300 adet 14 kiloluk silajlık mısır tohumu yardımı yaptı. Tohumların yüzde 50’sinin büyükşehir tarafından karşılandığını belirten Başkan Yücel Yılmaz, “Balıkesir çiftçisiyle, üreticisiyle var olan bir şehir, sizlere ‘Allah bereket versin’ dedirtene kadar yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.



‘Uzun vadeli kalkınma’



Üreticinin üretmeye devam etmesi için büyük projeler hazırladıklarını sözlerine ekleyen Yılmaz, “Kentimizde kırsal güçlü olduğunda hiçbir krizden etkilenmeyiz. Kuzusu, zeytini, peyniri ile bir marka olan Balıkesir’deki ürünlerin kalitesini ve değerini artırıp uzun vadeli bir kalkınmayı hedefliyoruz” dedi.



Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, “Her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olan Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İyi ki Büyükşehir var” diyen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da, “Biz bir ve beraber olduktan sonra bu memleket için yapamayacağımız şey yok. İnsanlarımız yeter ki üretsin. İyi ki üretenler var, iyi ki tarladalar” dedi.



Yem bitkisi üretimi

Balıkesir’de hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığını, buna bağlı olarak da yem bitkisi üretiminin fazla olduğunu dile getiren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akçay, “Silajlık mısır üretiminde 1 milyon 623 bin ton civarında üretim ile Türkiye 3’üncüsüyüz. Savaştepe’de 6 bin 400 dönümlük alanda, 32 bin ton civarında üretimimiz var. Dönüm başına yaklaşık 5 ton ürün almaktayız. Dağıtımını yaptığımız yeni çeşit ile verimi artıracak, üretimi 7 tondan 11 tona kadar çıkaracağız” dedi.