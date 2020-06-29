Üretim zincirindeki sorunlara çözüm

Ege Üniversitesi’nin ortaklarından olduğu “Dijital Tarım Yönetim Aracı Pazar Kabul Çözümleri” proje önerisi, 112 proje arasında TÜBİTAK ve Avrupa Birliği’ndeki elemeleri de geçip Full Proposal’a sunulmak üzere davet edilen 33 öneri arasında yer aldı. Projeyi yürüten Ege Üniversitesinden Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Behiç Arif Tekin, “Üretimden sofraya kadar olan gıda zincirinde, doğrudan avantajlar sağlayan otomatik veri toplama ve analizi için çözümler sunulacak. Bu şekilde, uygulamalarının ekonomik ve çevresel etkilerle saha çalışma koşullarıyla ilgili tam bir vizyona sahip olarak üretim süreçlerinin farkındalığını artırılabilecek” diye konuştu.