Üretimin merkezi

Uşak Üniversitesi Deri Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım, Uygulama ve Araştırma Merkezi, koronavirüslü günlerde üretimini aynı hızda sürdürüyor, farklı tasarımlara imza atıyor. Bu süreçte yapılan tasarımlarını firmalarla paylaşan merkez, yeni normalleşme sürecine geçildikten sonra çalışmalarına hız verdi.

DTS Tasarım Müdürü Doç. Dr. Şefik Baran Tarhan, tekstil alanında yurtdışı merkezli olan bir firmaya üç boyutlu görsel tasarımların yapıldığını ve firmanın online kataloğunda DTS Merkezi’nin tasarımlarının sergilenmeye başlandığını belirtti. Doç. Dr. Tarhan, yurtiçinde Ağaoğlu Tekstil ile Kovid-19 sürecinde online toplantılar yapıldığını söyledi, “Yeni tasarımlar üzerinde kritikler yapılarak nevresim takımı ve kırlent tasarımları için yaklaşık 10 adet tasarımımız firma tarafından seçildi. Ağaoğlu Tekstil Tasarım Direktörü Özge Ağaoğlu yapılan işbirliğinden çok memnun olduklarını söyleyerek işbirliğinin artarak devam edeceğini ifade ettiler” dedi.



Önemli anlaşmalar



DTS Tasarım Merkezi tarafından Flokser firmasının anti bakteriyel apreli maske kumaş numuneleri üzerinden kullanılabilirlik değerlendirmeleri yapıldığını ve bir rapor sunulduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “TT Medikal firmasının gönderdiği 2 adet cerrahi forma, 7 adet koruyucu önlük, koruyucu bot, cerrahi maske ve 6 adet yatak örtüsü numuneleri de değerlendirilerek, sıvı geçirmezlikleri ve kullanıma uygunlukları raporlandı” dedi.



Seramik alanındaki çalışmaların da önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Savaş, firmalara verilen tasarımların pandemi öncesi UNICERA fuarında sergilendiğini, bu ürünlerin seri üretimlerine geçilerek şu ana kadar toplam 72 bin metrekare ürün üretildiğine dikkat çekti.



Rektör Savaş, bu zorlu dönemde büyük emek harcayan DTS personeline ve destek olan herkese teşekkür etti.