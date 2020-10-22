Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Ovakışlacık, Karakuyu ve Köşk mahallelerini ziyaret etti. Ovakışlacık’ta kurulan pazarı dolaşan Başkan Tokat, vatandaşla sohbet etti. Pandemi sürecinin organik gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattığını vurgulayan Başkan Tokat, tarımsal faaliyetlere ve kooperatifleşmeye önem vereceklerini belirtti. Çamköy bölgesinde Tarımsal Kalkınma Kopperatifi kurma çalışmalarının başladığını ifade eden Başkan Tokat, “Üretirsek var oluruz. Endüstriyel gıdanın bize herhangi bir faydası yok” diye konuştu. Ziyaretlerde vatandaşın isteklerini tek tek not alan Başkan Tokat, bütçe doğrultusunda, kaynakları verimli kullanarak çalışmaların en kısa sürede yapılacağını belirtti.