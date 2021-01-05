Üretmeye devam

Ege ihracatının 12 dev adamı, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulu başkanları, “2021 yılında ihracatla büyüyeceğiz” mesajı verdi. 2020 yılına sürdürülebilir üretim ve İhracat hedefiyle girdiklerini belirten Burak Sertbaş, Bedri Girit, Ömer Celal Umur, Mustafa Terci, Davut Er, Yalçın Ertan, Erkan Zandar, Cahit Doğan Yağcı, Hayrettin Uçak, Birol Celep, Mevlüt Kaya, ve Jak Eskinazi; şu ifadeleri kullandı:

“Pandemi döneminde pek çok yeniliklere imza attık. Sağlık çalışanlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik. İhracatımızı dijital ortama taşıdık, Türkiye’nin ilk sanal fuarını gerçekleştirdik. Başarılarımızı pek çok ödülle taçlandırdık. 2020 gibi zor bir yılda 13 milyar dolar dövizi ülkemize kazandırdık. 2021 yılında lojistik, Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve dijitalleşmeye odaklanacağız. Üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz.”

Öte yandan EİB, pandemi döneminde; ISO: 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, Sıfır Atık Belgesi, TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.