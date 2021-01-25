ÜRETRA DARLIĞI dert olmaktan çıktı

Uygulanan yöntemler hakkında bilgi veren Ekol Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Adnan Şimşir, “Üretra, mesanede biriken idrarın dışarı atılmasını sağlayan organdır. Çevre dokulardan yoğun kan damarlarıyla beslenen üretra, bir takım nedenlerle yaralandığında büzüşerek iyileşir ki bu da sonrasında üretra darlığı olarak karşımıza çıkar” dedi.

Üretra darlığının idrar yapma sorunları, idrar yolu enfeksiyonları, prostatta şişme veya böbrek taşlarıile ortaya çıkabileceğini söyleyen Şimşir, “Üretral darlığı fizik muayene, üretroskopi (kamera ile üretranın içini görme), üretrografi (X ışınları ile çekilen film) gibi testlerle teşhis edilebiliyor” diye konuştu. Tıkanıklığın büyüklüğüne ve ne kadar uzun bölmenin tutulduğuna bağlı olarak birçok tedavi seçeneği olduğunu kaydeden Şimşir, şöyle devam etti:

Yöntemler

- Üretra Genişletme (Dilatasyon): Darlık özel olarak imal edilen metal veya plastik genişleticiler yardbelirli periyotlarla genişletilir.

- Üretrotomi Interna: Boşluğu açık tutmak ve iyileşmesine izin vermek için üretraya bir kateter yerleştirilir.

- Açık Cerrahi: Kullanılacak yöntem iki ana başlık altında toplanır. Bunlardan ilki anastomotik üretroplasti. Bu durumda skrotum ile rektum arası bir kesi yapılır.

Üretra bulunup serbestlendikten sonra dar bölüm çıkarılır ve kanalın iki ucu özel dikiş materyalleri kullanılarak yeniden bağlanır. Diğer yöntem ise, darlık uzun olduğunda uygulana graft üretroplasti. Doku transferiyle yapılan bu onarımda başarı oranları çok yüksektir. Doku hastanın ağız içini döşeyen alanlardan alınır.