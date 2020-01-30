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    HaberlerEge Haberleri Urla Belediyesi can dostlara sahip çıktı
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    30.01.2020 - 00:01 |

    Urla Belediyesi can dostlara sahip çıktı

    Urla Belediyesi can dostlara sahip çıktı

    Urla’da soğuk havada kimliği belirsiz kişiler tarafından ormanlık alana bırakılan sokak köpeklerine belediye sahip çıktı. Balıklıova Mahallesi’nde ormanlık alana bırakılan 15 köpek, Urla Belediyesi Veterinerlik Servisi ekipleri tarafından kurtarıldı. Sokak hayvanlarına, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında rehabilitasyon işlemi yapılacağını belirten Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, “Can dostlarımızın her türlü bakımı yapılacak” dedi.

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