15.03.2020 - 00:02 |
Urla Belediyesi’nde işçiye yüzde 12 zam
Urla Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube arasında 91 kadrolu işçiye kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı; günlük ücretlere yüzde 12 zam yapıldı.
Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Önder Can, “Sendikayla birlikte çalışma yaparak imkânların elverdiği en iyi şekilde, işçilerimizin günlük ücretlerine zam yaptık. Kadrolu işçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. Sendika Şube Başkanı Aydın Tekin de, emeği geçenlere teşekkür etti.
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