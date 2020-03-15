Urla Belediyesi’nde işçiye yüzde 12 zam

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Önder Can, “Sendikayla birlikte çalışma yaparak imkânların elverdiği en iyi şekilde, işçilerimizin günlük ücretlerine zam yaptık. Kadrolu işçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. Sendika Şube Başkanı Aydın Tekin de, emeği geçenlere teşekkür etti.