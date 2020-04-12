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    HaberlerEge Haberleri Urla Enginar Festivali evlerinize geliyor
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    12.04.2020 - 00:01 |

    Urla Enginar Festivali evlerinize geliyor

    Koronavirüs sebebiyle iptal edilen 6.Uluslararası Urla Enginar Festivali, evlerde yapılacak.

    Urla Enginar Festivali evlerinize geliyor

    Enginarın tarlada kalmaması, enginar üreticilerinin mağdur olmaması için alınan kararla, dünyaca ünlü şefler evlerinde enginar tariflerini öğrenmek isteyenler için yemekler yapacak, tarım ve gastronomiyi anlatacak. Urla Enginar Festivali internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında festival için özel hazırlanan videolar yayınlanacak. Urla Belediyesi de tüm Türkiye’yi Urla Sakız Enginarı’na sahip çıkmaya online ve kargo ile enginar almaya davet edecek. Belediye şirketi URİT, Urla Kadın Kooperatifi ve Urla Ziraat Odası işbirliğiyle, enginar siparişleri en sıhhi koşullarda işlenip kargolanacak.

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