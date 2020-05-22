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    HaberlerEge Haberleri ‘Urlalılar, birlik içinde olmalıyız’
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    22.05.2020 - 00:02 |

    ‘Urlalılar, birlik içinde olmalıyız’

    ‘Urlalılar, birlik içinde olmalıyız’

    Urla Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan ve yönetim kurulu üyeleri, ilçenin dört bir yanını “Alışverişlerinizi, bu zor günlerde hep yanınızda olan yerel esnafınızdan yapın” yazılı pankartlarla donattı. Aydınhan, “Bu dönemde vatandaşlarımızdan ülkemiz ekonomisinin yapı taşı olan değerli esnafımıza sahip çıkmalarını bekliyoruz. Alışverişlerini yerel esnaftan yaparak onlara destek olmaya davet ediyorum. Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza olan inancım tam” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir'de açılan Çam ve Sakura Hastanesi paylaşımıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’den Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesiyle ilgili paylaşımda bulundu.
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