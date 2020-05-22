‘Urlalılar, birlik içinde olmalıyız’

Urla Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan ve yönetim kurulu üyeleri, ilçenin dört bir yanını “Alışverişlerinizi, bu zor günlerde hep yanınızda olan yerel esnafınızdan yapın” yazılı pankartlarla donattı. Aydınhan, “Bu dönemde vatandaşlarımızdan ülkemiz ekonomisinin yapı taşı olan değerli esnafımıza sahip çıkmalarını bekliyoruz. Alışverişlerini yerel esnaftan yaparak onlara destek olmaya davet ediyorum. Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza olan inancım tam” dedi.