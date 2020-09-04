Urla’ya Arkas geldi!

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas’ın, özel koleksiyonundan eserleri, Arkas Sanat Urla’da da sergilenmeye başlandı. Randevulu ziyarete açılan merkezin ilk katında 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı batı resim ve heykel sanatının önemli temsilcilerinin eserleri yer alıyor. İkinci katta ise 16. yüzyıldan 17. yüzyıla uzanan, işlevselliklerinin yanı sıra birer sanat eseri niteliğine sahip zırh, miğfer ve silah seçkisi, Rönesans duvar halıları ve klasik dönem Anadolu halıları sergileniyor. Gerekli hijyen ve kamu sağlığı tedbirleri alınarak ziyarete açılan Arkas Sanat Urla’yı pandemi nedeniyle eş zamanlı olarak sınırlı sayıda ziyaretçi gezebiliyor. Bu sebeple ziyaret öncesinde 0 (232) 761 04 80 nolu telefondan rezervasyon yaptırılması gerekiyor. Arkas Sanat Urla, salı ve perşembe günleri 10:00-17:00 arasında ziyarete açık olacak.