Ürün topluyor

Antalya’dan 2 yıl önce baba ocağı olan Aydın’a dönen Seçil Apaydın (33), arazilerin başına geçip çiftçiliğe başladı. Traktör kullanmayı öğrenen, ürünlerini sulayıp ilaçlayıp gübreleyen Apaydın, ailesinin yeni patronu oldu. Umurlu Mahallesi’nde yaşayan İlhan Apaydın (64) ve Şengül Apaydın (63) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Seçil Apaydın, ortaokul ve liseyi Antalya’da yaşayan ablasının yanında tamamladı. Üniversitesi sınavında Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni kazanan Apaydın, ejder meyvesi olarak bilinen ‘pitaya’ da yetiştirecek. l Burhan Ceyhan DHA