10.03.2020 - 00:00 |
Uşak doludizgin
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 2-1 geriye düştüğü Bayburt deplasmanından 3-2’lik zaferle dönen Uşakspor, son haftalardaki çıkışını sürdürerek Play Off hedefine bir adım daha yaklaştı.
Son 6 maçta; 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan toplayan kırmızı siyahlılar, 13. sıradan 8. basamağa yükselirken, ilk 5’le arasıdaki puan farkını 12’den 7’ye düşürdü. Elazığspor’un ligden çekilmesi nedeniyle bu hafta hanesine 3 puan daha yazdıracak Uşakspor, Play Off yarışındaki rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.
Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
Türk heyeti Moskova'da ayakta bekletildi mi? Deneyimli gazeteci canlı yayında anlattı5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin yankıları sürüyor. Özellikle toplantı sırasında Türk heyetinin kapıda bekletildiği iddiası ve toplantı salonundaki heykellerle mesaj verildiği iddiası çok konuşulmuştu. 17 yıldır Rusya'da gazetecilik yapan ve İdlib zirvesini de Moskova'da takip eden gazeteci Siyamend Kaçmaz, CNN TÜRK canlı yayınında iddialarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.