08.09.2020 - 00:03 |
Uşak Fuarı gün sayıyor
32 bin çiftçi nüfusuyla tarım ve hayvancılık şehri olan Uşak, bu yıl Uşak Ege Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı’na altıncı kez ev sahipliği yapacak.
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın “Gıda, tarım ve hayvancılık artık yalnızca ekonomik ve sosyal bir olgu değil, ülkenin milli güvenliğidir. Bu kapsamda üreticimize büyük katkı sağlayan fuarlarımız milli gücümüzdür. Uşak, tarımsal ihracatta ise 28.4 milyon dolarlık bir gelir elde etti. Fuar ile üretici yeniliklerle buluşacak. Bu buluşma hem ülke ekonomimize hem de bölgemizdeki üreticilere önemli bir katkı sağlamış olacak. Üreticimiz büyüyecek, sektör can kazanacak” dedi.