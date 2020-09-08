Uşak Fuarı gün sayıyor

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın “Gıda, tarım ve hayvancılık artık yalnızca ekonomik ve sosyal bir olgu değil, ülkenin milli güvenliğidir. Bu kapsamda üreticimize büyük katkı sağlayan fuarlarımız milli gücümüzdür. Uşak, tarımsal ihracatta ise 28.4 milyon dolarlık bir gelir elde etti. Fuar ile üretici yeniliklerle buluşacak. Bu buluşma hem ülke ekonomimize hem de bölgemizdeki üreticilere önemli bir katkı sağlamış olacak. Üreticimiz büyüyecek, sektör can kazanacak” dedi.