‘Uşak halısı yok olmayacak’

Anadolu’nun dünyaca üne sahip değerlerinden Uşak halısı, kentteki tarihi Çeşmeli Çift Konak’ta oluşturulan atölyede geleneklere uygun şekilde dokunuyor. Metrekaresinde 89 bin 600 ilmek bulunan, desen ve model özelliklerine göre “madalyon”, “kuşlu” ve “yıldızlı” gibi isimlerin verildiği halılar, kadınlar tarafından, özgün tasarımları bozulmadan hazırlanıyor. Vali Funda Kocabıyık, “Uşak halısının yok olmasına müsaade etmememiz lazım. Birincil amacımız yaşatmak ama tabii ki satış da yapmamız gerekiyor” dedi.

Deseni, ilmek sayısı, renk, askı ve çözgü özellikleriyle 14. ve 15 yüzyılda Avrupa saraylarını süsleyen “Uşak halısı”, kentte restore edilen tarihi konakta kadınların ellerinde tekrar hayat buluyor. Tarihi konakta halı dokuyan kadınları ziyaret eden ve burada kadınlarla birlikte ilmek atan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kentin en önemli değerlerinden olan halının yeniden kadınlar için istihdam kapısı oluşturmasını amaçladıklarını söyledi. Kocabıyık, “Birincil amacımız, geleneksel değerimizi yaşatmak, ama tabii ki satış da yapmamız gerekiyor. Bizim www.dokuyaneller.com diye internet sitemiz var. Vatandaşlarımız orayı ziyaret ettiklerinde desenleri görebilirler” dedi. l AA