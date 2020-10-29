Uşak- İzmir işbirliği

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü’nde, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, olgunlaşma enstitüsü bünyesindeki alanların araştırma ve inovasyon kapasitelerinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca üniversite öğrencilerine yönelik etkinlik ve eğitimler düzenlenerek geleneksel el sanatlarının canlandırılması ve yaşatılması sağlanacak.