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    HaberlerEge Haberleri Uşak- İzmir işbirliği
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    29.10.2020 - 00:03 |

    Uşak- İzmir işbirliği

    Uşak Üniversitesi ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında, “Araştırmaya Yönelik Kaynakların Kullanılması, Eğitim ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesine” yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

    Uşak- İzmir işbirliği

     İzmir Olgunlaşma Enstitüsü’nde, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, olgunlaşma enstitüsü bünyesindeki alanların araştırma ve inovasyon kapasitelerinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca üniversite öğrencilerine yönelik etkinlik ve eğitimler düzenlenerek geleneksel el sanatlarının canlandırılması ve yaşatılması sağlanacak.

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