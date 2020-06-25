Uşak Müzesi’ne bir ödül daha...

Kent Tarihi Müzesi kategorisinde belediyenin müzesi ödüle layık görüldü. Uşak Belediyesi olarak şehrin kültürüne ve tanıtımına büyük bir önem verdiklerini kaydeden Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Sarısaman, “Şehrimizin zenginliklerini müzemizde en güzel şekilde yaşatmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.