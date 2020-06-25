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    HaberlerEge Haberleri Uşak Müzesi’ne bir ödül daha...
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    25.06.2020 - 00:02 |

    Uşak Müzesi’ne bir ödül daha...

    Uşak Belediyesi Kent Tarihi Müzesi, Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı ortaklığında bu yıl 4. kez düzenlenen ‘Müze Özendirme Yarışması’nda dereceye girdi.

    Uşak Müzesi’ne bir ödül daha...

    Kent Tarihi Müzesi kategorisinde belediyenin müzesi ödüle layık görüldü. Uşak Belediyesi olarak şehrin kültürüne ve tanıtımına büyük bir önem verdiklerini kaydeden Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Sarısaman, “Şehrimizin zenginliklerini müzemizde en güzel şekilde yaşatmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

    Şarkışlaya giriş-çıkışlar kontrol altına alınacakSivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanan Şarkışla ilçesinde giriş ve çıkışların kontrol altına alınacağını belirtti.
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