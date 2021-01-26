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    HaberlerEge Haberleri Uşak OSB Teknopark’a yoğun talep var
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    26.01.2021 - 00:02 |

    Uşak OSB Teknopark’a yoğun talep var

    Uşak OSB Teknopark’a yoğun talep var

    Afyon- Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi (Zafer Teknopark) 2019-2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 2021 hedefleri masaya yatırıldı. Zafer Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, ikinci yerleşke olarak Uşak’ta yeni açılan ve 40’tan fazla girişimciye ev sahipliği yapması planlanan Uşak OSB Teknopark binasının da faaliyete geçmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti. “Uşak OSB Teknopark binasının henüz faaliyete başlamamasına karşın hem Uşak’ta hem de Uşak dışında faaliyet gösteren 15 girişimciden başvuru aldık” diyen Savaş, “Hakem süreçleri başarıyla tamamlanan ilk girişimciler, Şubat 2021 itibariyle Uşak OSB Teknopark binasında faaliyete başlayacak” ifadelerini kullandı.

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