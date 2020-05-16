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    HaberlerEge Haberleri Uşak Üniversitesi TÜSEB ile iki projede çalışıyor
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    16.05.2020 - 00:02 |

    Uşak Üniversitesi TÜSEB ile iki projede çalışıyor

    Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ‘Bireysel ve Dönüşümsel Tıp Alanı Uygulamalı Proje İşbirliği Çağrısı’ kapsamında, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emine Berrin Yüksel’in yürütücülüğünü üstlendiği iki proje kabul edildi.

    Uşak Üniversitesi TÜSEB ile iki projede çalışıyor

    Tiroid Kanserleri ve Polikistik Over Sendromu (PCOS) alanında TÜSEB ile işbirliği içinde olacakları çalışmalar hakkında bilgi veren Yüksel, “Kronik ve nadir hastalıkların erken tanı, tedavi ve önlenmesinde etkili olabilecek hayata geçirilebilir ürünler geliştirilecek” dedi. Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Ekrem Savaş ise, bilginin ürüne dönüştürülmesinin en önemli amaçlarından biri olduğunu söyledi.

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