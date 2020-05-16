Uşak Üniversitesi TÜSEB ile iki projede çalışıyor

Tiroid Kanserleri ve Polikistik Over Sendromu (PCOS) alanında TÜSEB ile işbirliği içinde olacakları çalışmalar hakkında bilgi veren Yüksel, “Kronik ve nadir hastalıkların erken tanı, tedavi ve önlenmesinde etkili olabilecek hayata geçirilebilir ürünler geliştirilecek” dedi. Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Ekrem Savaş ise, bilginin ürüne dönüştürülmesinin en önemli amaçlarından biri olduğunu söyledi.