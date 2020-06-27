Uşak’a dört mavi bayrak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen, yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlayan 2020 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında, Uşak Üniversitesi 4 Mavi Bayrak ödülü kazandı. Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) kategorisinde, Bir Eylül Yerleşkesi, İletişim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’nin uygulamalarıyla, 17 mavi bayrağın 4’nün sahibi oldu. Ayrıca 13 farklı birimde Mekânda Erişilebilirlik Turuncu Bayrak ödülüne aday gösterildi.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, bayrak ödüllerinin ÖSYM’nin tercih kılavuzunda da yer alacağına dikkat çekti, özel gereksinimli bireylerin tercih edebileceği üniversiteler içinde olduklarını sözlerine ekledi.