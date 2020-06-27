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    HaberlerEge Haberleri Uşak’a dört mavi bayrak
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    27.06.2020 - 00:03 |

    Uşak’a dört mavi bayrak

    Uşak’a dört mavi bayrak

    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen, yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlayan 2020 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında, Uşak Üniversitesi 4 Mavi Bayrak ödülü kazandı. Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) kategorisinde, Bir Eylül Yerleşkesi, İletişim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’nin uygulamalarıyla, 17 mavi bayrağın 4’nün sahibi oldu. Ayrıca 13 farklı birimde Mekânda Erişilebilirlik Turuncu Bayrak ödülüne aday gösterildi.

    Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, bayrak ödüllerinin ÖSYM’nin tercih kılavuzunda da yer alacağına dikkat çekti, özel gereksinimli bireylerin tercih edebileceği üniversiteler içinde olduklarını sözlerine ekledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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