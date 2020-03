Uşak'ın ayak sesleri

Bülent Buda: Aman nazar değmesin. Sanki kanat takıp uçuşa geçtiler. Kastamonu, sıralamada üçüncü. 3 golle Play Off grubuyla puan fark indi 7’ye. Ne güzel anlamlı bir istikrar bu. Takır takır oynayıp kazanıyorlar. Ardından, ‘Sıradaki gelsin’ diyorlar. Seyretmeden edindiğim izlenim bu. Bu işi başarırlarsa futbol yaşamları sonrası çocuklarına, torunlarına anlatacakları çok değerli anıları olacak. Haydi kolay gelsin…



Fatih Tanfer: Uşakspor’a, Hasan Erkin Şimşir’in takıma gelişi müthiş bir katkı sağladı. Kısacası iyi bir takım haline geldi. Puanını 38’e çıkardı. Bu hafta Bayburt deplasmanında 3 puanla dönerse Elazığspor maçını oynamadan kazanacak. 21 Mart Tuzla deplasmanı bence Uşakspor’un geleceğini de tespit edecektir. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Kastamonuspor’u 3-1 yenerek, inanılmaz bir başarı elde ettiler.



Mehmet Demirtaş: Ülkemizin dört bir yanında, yabancı oyuncusundan, yerli oyuncusuna, taraftarından, teknik heyetine kadar herkes, İdlib’te yaşanan hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimiz adına birlik oldu. Her takım ve taraftarları ayrı ayrı desteklerini gösterdiler. Fakat, içlerindeki en özellerinden bir tanesi Aşigolardı. Maç boyunca kendi takımlarına yaptıkları tezahüratlar yerine birlik ve beraberlik içeren tezahüratlara yer verdiler. Onları ayrı alkışlıyorum. Öte yandan, şampiyonluk mücadelesi veren rakibi Kastamonuspor karşısında üstün ve istekli bir oyun oynayan Uşakspor vardı. Savunmada da hücumda da iyilerdi. Arka arkaya gelen goller, onları zafere taşıdı. Bunun sonucunu da aldılar. Çok kritik ve çok değerli bir üç puan elde ettiler. Kutlarım...



Yolun sonu 2. lig olsun



Bülent Buda: Bu aşamada biraz da kendimi öveceğim. Haftalardır, ‘Bu takım nitelikli, güçlü istesinler yenemeyecekleri takım yok’ deyip duruyorum. Bu hafta dinlenme. Haftaların yorgunluğuna iyi gelecek. Kıvamı yakaladılar. Umarım bir terslik yaşamazlar.



Fatih Tanfer: Turgutluspor, koşulları itibariyle çok zor geçmesi beklenen güçlü rakibi Cizrespor karşısında Ergun’un golüyle 3 puanı aldı ve 48 puanla 2. sıraya yerleşti. Bu hafta, bay takım. Çok istikrarlı gidiyorlar. Hiç de hak etmediği puan kayıpları olmasa kesinlikle Kocaelispor’la şampiyonluk yarışı içerisinde olacaklardı. Kaliteli ve skoru değiştiren oyuncuları var. Seyredilmesi keyifli bir takım oldu.



Mehmet Demirtaş: Turgutluspor’un en büyük şanssızlığı, Kocaelispor gibi köklü bir takımla aynı grupta yarışıyor olması. Kasaba, kazanarak Play Off’ta yerini iyiden iyiye sağlama aldı diyebiliriz. Bir futbol mucizesi olmazsa Play Off ile sonuçlanacak bir yoldalar. Hatta ve hatta oradan bir üst lige uzanabilirler. Cüneyt Biçer, doğru bir kadro planlaması uyguluyor. Turgutluspor’un bu liglerde oynadığı takımlardan kimisi Süper Lig’e kadar yükseldi. Artık sıra onlarda. Doğru planlama ve bu planları uygulama hayalleri gerçeğe dönüştürür. Adım adım hedeflerle büyük işler yapılabilir. Bir hafta aradan sonra en yakın takipçisi Derince Belediyespor maçına iyi hazırlanmalılar. Haydi Kasaba yolun sonu bir üst lig olsun.



Yarış devam ediyor



Bülent Buda: Pendikspor 8. sırada. Yenilgi normal diyelim. Lakin öyle çok gol yiyorlar ki yüksek özgüven mi, boşvermişlik mi? Açılan puan farkından ötürü dolduruşa getirip takımı uçuracak konumda değiliz. Böylesi de doğru ve akılcı değil. Gerçekçi olmalıyız. Doğrudan bir üst lige çıkma umutları, kendi alanında Samsun’a armağan edildi. Sorunun önemini kavrayarak ligin son maçına kadar gerçek profesyonellere yakışan bir tutum sergileyerek Play Off maçlarıyla bu kördüğümü çözmeleri kaçınılmaz.



Fatih Tanfer: Manisa FK, deplasmanda Pendikspor’a 3-2 mağlup olunca Samsunspor’la puan farkı 10’a çıktı. Hazin bir durum. Pendikspor, 10 kişi oynarken 3. golü attı. Serdar’ın son dakikadaki golü, sadece neticeyi 3-2 olarak belirledi. Her hafta, inanarak aynı ifadeleri yazıyorum. Manisa FK’nın Play Off’u garanti olduğuna göre, Cihat Hoca, takımı ve oyun şeklini yeniden dizayn etmelidir. Çok yetenekli oyuncuları olduğu bir gerçek. Ancak, aksayan bir taraflar var ki üst üste puanlar kaybediliyor. İşte, orta alan Dilaver Güçlü, Ali Çamdalı, Nizamettin Çalışkan. Çok tecrübeli ve yetenekli oyuncular. Ancak bu 3’lünün yaş ortalaması 34. Takım halinde geçiş oyunlarında büyük sıkıntı yaşadıkları bir gerçek. Sadece takımda orta alandan bahsetttim. Ama inancım Cihat Hoca’nın tüm bu sorunları tespit edip çözümleri bulması.



Mehmet Demirtaş: Manisa FK, liderlik rakibi Samsunspor’a her geçen hafta şampiyonluğu daha rahat kazanması adına fırsat veriyor. Adeta üst ligin anahtarını altın tepside sunuyor. Dile kolay, 6 puan farkla öndeyken şimdi 10 puan gerideler. Ellerinden kayıp giden 16 puan umarım bir üst ligin kaçmasına sebep olmaz. Evet, Play Off’a kalmaları çok yüksek bir ihtimal. Play Off’tan çıkabilecek güçleri de var. Ancak futbol bu. Her şey yaşanabilir. İpler ellerindeyken bunu kullanamadılar. Şimdi iş sarpa sarmış durumda. Manisaspor gibi köklü bir kulüp amatörü görmüşken, Manisa halkını mutlu etmek onlara düşüyor. Üstlerinde fazladan bir yük oluştu. Başarılı olmak şart. Sezon başında taraftarlar bir hava içerisine girdiler. O da şampiyonluk havasıydı. Yol uzadı. Ancak hedeften sapmamaları gerekiyor.



CANIN SAĞ OLSUN KAF KAF



Bülent Buda: Kocaeli’de tribünlerde yaklaşık 30 bin izleyici. İki takımın taraftarları da birbirlerine hoşgörülü. Ne güzel görüntüler. Kocaeli fırtına gibi bir takım. Boşuna da lider değil. İki golle öne geçiyor. Bu koşullarda yeşil kırmızılı gençler pes etmiyor. Fark açılır diye beklenirken, eşitliğe ulaşıyorlar. Ve de 74. dakikada 3. golü atıyorlar. Faul deniyor. Geçersiz sayılıyor. Öyle mi acaba? Bir de Kocaeli’nin üçüncü golünde ofsayt yok mu? Neyse bizim işimiz Play Off. Aman çocuklar, tüm maçları böyle önemseyin lütfen.



Fatih Tanfer: Karşıyaka, Kocaelispor deplasmanında 28.250 biletli seyirci karşısında uzatmalarda yediği golle 3-2 mağlup oldu. Hem Kocaeli’ye kadar giderek kendilerini destekleyen müthiş taraftarını hem de televizyon başında kendisini izleyen sevenlerini üzdü. Karşıyaka’da bulunan başkaldırının öne çıkması sonrası Metin ve Doğukan’ın golüyle 2-2’yi yakaladı (Mustafa’nın sol ayağına basılması ve Doğukan’ın düşürülmesinden sonra mutlak 2 penaltısı verilmedi). Uzatmalarda yenilen gol ve yazık olan emekler. Görkem Ali’yi çok etkili ve doğru oynadığı için tebrik ediyorum. Karşıyaka’nın hedefi Play Off’tur. Artık puan kaybına tahammülü yok. Son 5 maçta Fethiye, Turgutlu ve Ofspor deplasmanlarının olduğu düşünülerek dikkatli olmalıdırlar. Benim, Karşıyaka’nın başarılı olacağı konusunda hiçbir endişem yok.



Mehmet Demirtaş: Karşıyaka, Kocaeli’ye akın eden cefakar taraftarı ile iyi bir savaş verdi. 2 farkla geriye düşmelerine rağmen maçı bırakmadılar. Ancak dramatik bir şekilde maçın son bölümlerinde 1 puan avuçlarından kaydı. Hatta oyunun son bölümünde rakibinden daha etkiliydiler. Fakat topu filelerle buluşturamadılar. Yaşanan karambol sonucu talihsiz bir anda Karşıyaka topu ağlarında buldu. Kıymetli bir puan alacaklardı. Olmadı. Hemen can sıkmaya gerek yok. Zorlu bir zafer yarışı içerisindeler. Haliyle istediklerini alamadıkları zaman olacaktır. Bıkmadan çalışmak gerekiyor. Arkalarında 90 dakika yılmadan en az sahadaki isimler kadar mücadele eden taraftarları oldukça üstesinden gelemeyecekleri şey yok. Yeter ki inansınlar.



Mekanın sahibi geliyor



Bülent Buda: Hızla giderlerken bir miktar duraklama, gerileme baş gösterdi. Deplasmanda olsa güçlü bir takım, 15. sıradaki takımdan 2 gol yememeli. Grupta kıyasıya bir yarış var. Haftaya rakip 4. sırada. Yen, al 3 puanı. Üstüne çık. Söylendiği gibi kolay değil bu işler bilincindeyiz. Ama güçlüyüz diyorsanız gücünüzü de kanıtlamak sizin ödeviniz. Haydi yüklenin şu olaya, başarmanın tadını yudumlayın.



Fatih Tanfer: Geçen haftaki yazımda, ilk 4’teki takımları zor müsabakaların beklediğini söylemiştim. Buca’nın kesinlikle Kızılcabölük deplasmanından 3 puanla dönmesi gerektiğini ifade etmiştim. Maalesef çok zor geçen maçta 2-2 berabere kaldı ve liderle farkı 8’e çıktı. 8 maçta bu puan farkı kapanır mı? Futbolda son düdüğe kadar umut vardır. Play Off yarışının da hala sıkıntılı olduğunu belirtmek istiyorum. 6. sıradaki Düzce’nin 42, Karbel’in 41, Çatalca’nın 39 puanda olduğu gerçeğini bilerek bu hafta evinde oynayacağı Artvin Hopa maçının kazanmanın şart olduğuna inanıyorum. 8 hafta evvelden de belli olan bir gerçeği bugünden belirtmek istiyorum. İşte size bir örnek. Ligin son maçı olan 34. haftada Play Off’ta büyük rakibi olan Düzce deplasmanına gidilecek. Şimdiden hesaplar buna göre yapılsın, benden söylemesi.



Mehmet Demirtaş: Buca, Kızılcabölük deplasmanından tek puanla ayrıldı. Rakipleri Kızılcabölükspor’un son 10 karşılaşmada tek galibiyeti vardı. Yani formsuzdular. Puan almak elbette değerli. Ama hedefinizden sapmamak için galibiyet çok daha önemli. Önlerinde bulunan Hopa maçı daha da önem arz ediyor. Bu maçta gerçek Buca kimliği ile galibiyet kaçınılmaz olacaktır. Geriye sadece 8 maç kaldı 4’ü içeride 4’ü dışarıda. Artık maç maç düşünerek alınabilecek maksimum puanlar alınmalı ve kendilerine inananları mahcup etmemeliler. Buca’nın bunu başaracak gücü var. İnançlarını kaybetmesinler yeter.



Nazilli’nin zorlu yolculuğu başlıyor

Bülent Buda: Diyarbakır zor deplasman. Sonuçta skorda bir anormallik yok. Toparlandılar, ayağa kalktılar. Kendilerini Play Off grubu içine attılar. Her maç önemli. Sorunları geride bıraktıklarını ummak isteriz. Özellikle Nazilli’de oynayacakları maçların tümünü kazanma gereksinimleri var. Takım olarak Play Off’a kalacak, oradan da çıkabilecek karakterleri var. Bunun bilinciyle yarışmanın heyecanını, kazanmanın coşkusunu alanda göstermek, oynamak, yarışmak böylece mutlu sonla buluşurlar.



Fatih Tanfer: Nazilli, Polat’ın kendi kalesine attığı golle Diyarbekir’de 3 puanı bıraktı ve 5. sıraya geriledi. Şu anda da Play Off yarışı içerisinde. Bu yarış da büyük bir heyecan içerisinde geçiyor. Nazillispor’un puanı şu an 39. Play Off’u zorlayan Diyarbekirspor, Muğlaspor ve Pazarspor’un puanı ise 38. Nazillispor, Play Off oynamak istiyorsa evinde bu hafta önemli rakiplerinden olan Pazarspor maçından mutlak 3 puanı kazanmak zorundadır.



Mehmet Demirtaş: Nazilli’yi tanımakta inanın güçlük çekiyorum. Sezonun ilk kısmında deplasman ve iç saha maçlarında farklı sonuçlar alıyorlardı. İkinci yarıda da her hafta değişen bir tabela var. Geçtiğimiz hafta tam 7 gol sevinci yaşayan Naz Naz, bu hafta sahada yoktu. Diyarbekir’e mağlup olmalarına rağmen Play Off hattında yer alıyorlar. Ancak asıl tehlike şimdi başlıyor. Önündeki 4 hafta zorlu geçecek. Hedef Play Off’sa puan kaybına tahammül yok. Aman dikkat Naz Naz...