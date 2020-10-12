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    HaberlerEge Haberleri Uşak’ın genç tasarımcıları finalde
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    12.10.2020 - 00:01 |

    Uşak’ın genç tasarımcıları finalde

    Uşak’ın genç tasarımcıları finalde

    Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, genç tasarımcıların önünü açmayı hedefleyen Bursa FashionWeek ‘Kozanın İpeğe Yolculuğı’ yarışmasında önemli bir başarı elde etti. Jürisinde ulusal isimlerin yer aldığı, sektörün önde gelen firma ve isimlerin işbirliğiyle gerçekleşen etkinlikte, Semih Çakar, Hasan Mert Pehlivan ve Vusala Hajieva ilk 18 finalist arasında yer aldı.

    İnovatif ürünler

    Yarışmaya İran, Azerbaycan ve Rusya gibi ülkelerden 195 tasarımcının başvurduğunu belirten Bölüm Başkanı Prof. Şebnem R. Temir Gökçeli, “Birçok üniversiteye göre oldukça yeni bir bölüm olmasına rağmen öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası tasarım yarışmalarında almış oldukları başarılardan mutluluk duymaktayız. Genç tasarımcıları sektöre hazırlayacağız aynı zamanda üniversitemizin adını bu platformlarda duyurmayı hedefliyoruz” dedi. Üniversitenin tasarım konusunda öncü olacak çalışmalar yaptığını dile getiren Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş da, Türkiye’de bir ilk olan DTS Tasarım Merkezi ile inovatif ürünlerin tasarlandığına dikkat çekti.

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