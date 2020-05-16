16.05.2020 - 00:03 |
Uşak’ta 22 gölete 67 bin sazan balığı
UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, su kaynaklarında balık popülasyonunun korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Göğem Göleti’ne pullu sazan yavruları bıraktı.
Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince temin edilen 67 bin balık yavrusunun 22 gölete bırakıldığını belirten Kocabıyık, “Göğem Göleti’ne 15 bin yavru balık bıraktık. . Göletlerde, ağla avcılık yapmak yasak. Sadece belirlenen dönemlerde oltayla amatör avcılık yapılabilecek. Mevcut balık stoklarının korunması için herkese görev düşüyor” diye konuştu.
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