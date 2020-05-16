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    HaberlerEge Haberleri Uşak’ta 22 gölete 67 bin sazan balığı
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    16.05.2020 - 00:03 |

    Uşak’ta 22 gölete 67 bin sazan balığı

    UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, su kaynaklarında balık popülasyonunun korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Göğem Göleti’ne pullu sazan yavruları bıraktı.

    Uşak’ta 22 gölete 67 bin sazan balığı

    Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince temin edilen 67 bin balık yavrusunun 22 gölete bırakıldığını belirten Kocabıyık, “Göğem Göleti’ne 15 bin yavru balık bıraktık. . Göletlerde, ağla avcılık yapmak yasak. Sadece belirlenen dönemlerde oltayla amatör avcılık yapılabilecek. Mevcut balık stoklarının korunması için herkese görev düşüyor” diye konuştu.

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