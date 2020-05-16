Uşak’ta 22 gölete 67 bin sazan balığı

Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince temin edilen 67 bin balık yavrusunun 22 gölete bırakıldığını belirten Kocabıyık, “Göğem Göleti’ne 15 bin yavru balık bıraktık. . Göletlerde, ağla avcılık yapmak yasak. Sadece belirlenen dönemlerde oltayla amatör avcılık yapılabilecek. Mevcut balık stoklarının korunması için herkese görev düşüyor” diye konuştu.