Uşak’ta renkli konvoy

Sokak sokak gezen ekipler çeşitli hediyeler dağıttı. Türk bayraklarıyla ve balonlarla süslenmiş model araçlar, marşlar eşliğinde tüm gün Uşak sokaklarını turladı. Saat 21.00’de ise tüm yurtta aynı anda balkonlardan okunan İstiklal Marşı’na eşlik eden Uşaklılar, ardından belediyenin yaklaşık dört dakika süren havai fişek gösterisini izledi.