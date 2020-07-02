Uşak’tan 28 ülkeye

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) başvurup aldığı ekipman desteğiyle ürün yelpazesini artıran ve kendi markasını oluşturan Tuncay, zamanla 190 çeşide ulaştı. Şu an 28 ülkeye e-ticaretle dışsatım yaptığını ifade eden genç girişimcinin, Kızılcasöğüt’e kurmayı planladığı 2 bin metrekarelik üretim tesisi projesi de, TKDK tarafından onaylandı.



Yüzde 55 hibeyle 1 milyon 300 bin liralık destek almaya hak kazandığını belirten Tuncay, “TKDK’nin verdiği desteklerden iki kere faydalandım. Başvuranlara hayır’ demiyorlar. Bütün gençlere tavsiye ediyorum, ‘yapamam’ demesinler. Ben yaptıysam onlar da yaparlar. Şu anda 25 kişiye istihdam sağlıyoruz. İlave yatırımla bu sayıyı 50’ye çıkarmayı planlıyoruz” dedi.