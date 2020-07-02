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    HaberlerEge Haberleri Uşak’tan 28 ülkeye
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    02.07.2020 - 03:07 |

    Uşak’tan 28 ülkeye

    Uşak’ta yaşayan 26 yaşındaki genç girişimci Berkay Tuncay, 2012 yılında küçük atölyesinde üretmeye başladığı aromatik bitki yağlarını, 2016 yılında şirketleşip tüm dünyaya satmaya başladı.

    Uşak’tan 28 ülkeye

    Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) başvurup aldığı ekipman desteğiyle ürün yelpazesini artıran ve kendi markasını oluşturan Tuncay, zamanla 190 çeşide ulaştı. Şu an 28 ülkeye e-ticaretle dışsatım yaptığını ifade eden genç girişimcinin, Kızılcasöğüt’e kurmayı planladığı 2 bin metrekarelik üretim tesisi projesi de, TKDK tarafından onaylandı.

    Yüzde 55 hibeyle 1 milyon 300 bin liralık destek almaya hak kazandığını belirten Tuncay, “TKDK’nin verdiği desteklerden iki kere faydalandım. Başvuranlara hayır’ demiyorlar. Bütün gençlere tavsiye ediyorum, ‘yapamam’ demesinler. Ben yaptıysam onlar da yaparlar. Şu anda 25 kişiye istihdam sağlıyoruz. İlave yatırımla bu sayıyı 50’ye çıkarmayı planlıyoruz” dedi. 

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